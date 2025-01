Da gennaio a Grugliasco i rifiuti si possono portare in tutti gli ecocentri serviti da Cidiu

L’ecocentro è il centro di raccolta dei rifiuti dove puoi portare gratuitamente tutto ciò che, per dimensione o per tipologia, non puoi raccogliere nei cassonetti domiciliari o stradali.

Da gennaio 2025, gli ecocentri diventano consortili a Grugliasco e saranno normati dal nuovo “Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei Centri Consortili di Raccolta dei rifiuti urbani” del consorzio C.A.DO.S.

Gli utenti potranno portare i propri rifiuti presso tutte le 14 strutture distribuite sul territorio dei Comuni serviti da Cidiu. Questo significa che potranno scegliere il punto di conferimento in base ai rifiuti da smaltire e agli orari di apertura senza essere vincolati all’ecocentro di stretta competenza comunale.

Per modalità di accesso, giorni e orari di apertura degli ecocentri in vigore da gennaio, consultare la pagina dedicata www.cidiu.it/cidiu-spa/centri-consortili/.