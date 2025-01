Da Osteria Rabezzana, al via la rassegna jazz e lirica Rab Mataz

Rab Mataz è la rassegna che, una volta alla settimana, dal 22 gennaio al 30 aprile, porta in Osteria le voci del jazz o della lirica e i brani del cantautorato italiano per esibizioni uniche e rare che uniscono la musica al cibo o raccontano la storia della musica, attraverso i suoi protagonisti.

"Rab Mataz" accosta, nel nome, Rabezzana (Rab) all'album di Paolo Conte (Razmataz), sottolineando le comuni origini nel Monferrato, terra del cantautore e dei vigneti Rabezzana. L'obiettivo dell'Osteria è diventare un luogo di ritrovo con appuntamenti di qualità per continuare la tradizione storica dei locali creati "nei sotterranei" di Torino.

Mercoledì 22 gennaio

PP3

Il trio acustico di Paolo Porta che negli anni si è distinto nel circuito del jazz moderno e contemporaneo per l’intensa attività live. Il gruppo, che si è formato nel 1994, è composto da Paolo Porta al sax tenore, Alessandro Minetto alla batteria e Alessandro Maiorino al contrabbasso. La loro musica, coinvolgente e fortemente radicata nella tradizione afro-americana, si esprime attraverso un linguaggio contemporaneo.

Mercoledì 29 gennaio

Federico Ponzano Quartet

Funky jazz con il quartetto formato da Federico Ponzano al sax, Nicola Meloni al piano, Gian Maria Ferrario al contrabbasso, Marco Breglia alla batteria.

Mercoledì 5 febbraio

Smallable Ensemble plays The Beatles

Un viaggio nella musica dei Beatles con gli Smallable Ensemble, il gruppo acustico composto da Alex Gariazzo, chitarrista e cantante di Fabio Treves da oltre 15 anni, oltre che richiesto session man per artisti italiani e internazionali (voce, chitarre varie, mandolino e ukulele); Marco “Benz” Gentile, chitarrista, corista e violinista con Africa Unite, Bianco, Meg, Rachele Bastreghi dei Baustelle (violino, mandolino e cori); Roberto Bongianino, fisarmonicista e polistrumentista già con Paolo Bonfanti Band, Animalunga (fisarmonica e bouzouki).

Mercoledì 12 febbraio

Tanto per cantare

I cantautori italiani dagli anni ’50 ad oggi, interpretati da Marco Tognozzi e Stefano Bordieri.

Venerdì 14 febbraio

Le serenate al tavolo per San Valentino

Ripercorrendo la tradizione diffusa nei ristoranti di un tempo, quella di allietare cene romantiche con la dolcezza di canti e serenate, Simone Campa e Angelo Palma, dell’Orchestra Terra Madre e La Paranza del Geco, propongono per il San Valentino dell’Osteria Rabezzana una serata unica con coinvolgenti canti d’amore ed emozionanti serenate da tutta Italia e dal mondo, suonate direttamente al tavolo.

Mercoledì 19 febbraio

Musiche e cibi argentini con Miguel e Lautaro Acosta e una cena a 4 mani con gli chef di Edit e Osteria Rabezzana

La tradizione italiana contemporanea dello chef Giuseppe Zizzo dell’Osteria Rabezzana si unisce ai sapori argentini dello chef Emiliano Decima di Edit, in un connubio perfetto che racconta storie di territorio, passione e creatività.

Per l’occasione è in programma il concerto di Miguel e Lautaro Acosta. Miguel Acosta è un importante musicista argentino che dagli anni ’80 ha lasciato il suo paese, dove era già famoso, per trasferirsi stabilmente in Italia. Qui si è affermato come profondo conoscitore ed interprete della musica popolare argentina e del Sud America, sia con i gruppi Umami – Raiz Latina e Nuevo Encuentro, sia come solista. Lautaro Acosta, figlio di Miguel, oltre ai numerosi premi e all’attività concertistica nell’ambito della musica classica, è stato per cinque anni violinista degli Arti & Mestieri, con i quali ha girato il mondo, incidendo il classico “First Live in Japan” dal vivo a Tokyo.

Mercoledì 26 febbraio

Tribute to Ed Bickert del progetto Three for the Road di Moreno D’Onofrio

Progetto di recente formazione, coordinato dal chitarrista jazz Moreno D’Onofrio responsabile degli arrangiamenti e del repertorio proposto riguardante alcuni fra gli standards più noti del repertorio jazzistico americano. Il Trio propone sonorità suadenti dalle timbriche morbide ed orecchiabili (dovute anche all’organico strumentale di natura cameristica/chitarra, trombone, contrabbasso) ma nello stesso tempo non prive di difficoltà ritmico-armoniche.

Con Moreno D’Onofrio, chitarra; Humberto Amesquita, trombone: Carlo Bavetta, contrabbasso.

Mercoledì 5 marzo

MyAmy: un omaggio alla musica di Amy Winehouse

I grandi successi della cantante britannica e le sue cover preferite si trasformano in un viaggio tra jazz, soul e blues in una visione personale della sua musica, My Amy appunto.

Con Federica Gerotto, voce, Marco Cerrato, sax; Dario Mandarano, chitarra; Matteo Pagliardi, batteria; Maurizio Lamberti, basso.

Mercoledì 12 marzo

Aires del Sur Trio

Un viaggio sonoro tra canzoni argentine, brasiliane, uruguayane, messicane e portoghesi, con la voce di Giulia Firpo, Fabrizio Fortunato alla chitarra e Yulia Verbitskaya al violino.

Giovedì 13 marzo

Michael Rosen Jazz Catz Trio

Con Michael Rosen in trio con Alberto Gurrisi e Enzo Zirilli.

Martedì 18 marzo

Martin Craig

Martin Craig è un chitarrista e compositore italo-americano nato a Rivoli nel 1984. La sua carriera di oltre vent’anni l’ha portato a suonare in diversi tour in Italia e all’estero, supportato dalle sue band Ossi Duri e The Black City; ha collaborato con artisti di calibro nazionale e internazionale quali Ike Willis (Frank Zappa), Elio, Lola Gulley, Bunna (Africa Unite) e molti altri.

Mercoledì 19 marzo

Valerio Liboni

Batterista e music maker, è uno dei personaggi storici della musica leggera italiana. Figlio d’arte (il padre, Gianni, è stato spalla di Erminio Macario), ha fondato la Strana Società e militato nei Ragazzi del Sole e nei Nuovi Angeli. Come solista ha pubblicato svariati album e 45 giri. Ha collaborato in qualità di autore, musicista e produttore con Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi, Little Tony, Donatella Rettore, Mal, Wilma Goich, i New Trolls e molti altri. Con Silvano Borgatta ha composto Ancora Toro, inno del Torino.

Valerio Liboni è accompagnato da Alex Righini alla chitarra e Emili Scialpi, corista.

Mercoledì 26 marzo

Marthaj & Chebat Trio

I Beatles e Joni Mitchell in chiave jazz per un viaggio tra melodia e improvvisazione tratto dagli ultimi album di Martha J. e Francesco Chebat.

Con Martha J., voce; Francesco Chebat, tastiere; Maxx Furian, batteria.

Mercoledì 2 aprile

A tutto Puccini

Giovedì 3 aprile

Three Cool Cats

Il gruppo si forma nel 2021 da un’idea di due consolidati rockers: Mr.Piggyboy, batterista, e Mirocat, contrabbassista, che vogliono fondare un power trio che cavalchi la musica degli anni '50 e '60, fuori dai soliti repertori ormai inflazionati. A coronare la giusta combinazione si aggiunge Pezz, chitarra e voce, e subito nasce un sound potente, fedele ai dettami del genere, ma estremamente vario. La scaletta viaggia tra il rockabilly tradizionale, il rock’n’roll e il surf.

Mercoledì 9 aprile

Dario Lombardo Blues Trio

Dario Lombardo e Andrea Scagliarini suonano insieme dal 1978. In questi anni hanno approfondito ed affinato la conoscenza dei linguaggi del blues attraverso le rispettive collaborazioni con molti musicisti statunitensi quali Phil Guy, John Primer o la cantante Delores Scott. Musicisti legati quindi a doppio filo alla scena contemporanea del blues di Chicago, Lombardo e Scagliarini esplorano i terreni ed i suoni acustici da cui il blues è nato calandoli nell’attualità e rivestendoli delle molte sonorità dei ritmi odierni. Per questo motivo, la collaborazione con Paolo Franciscone alla batteria diventa indispensabile proprio per approfondire il blues in una dimensione live più ampia nella rilettura dei temi classici, dalle radici della musica afroamericana fino al blues dei giorni nostri.

Con Dario Lombardo, chitarra e voce; Andrea Scagliarini, armonica e voce; Paolo Franciscone, batteria.

Giovedì 10 aprile

S.we.R Quintet

Il gruppo nasce nel 2023 dall’incontro dei musicisti all’interno del festival Umbria Jazz. Il repertorio è composto da brani originali e ri-arrangiamenti di standard.

Con Mattia Basilico, sax; Sonia Infriccioli, chitarra; Nicolò Di Pasqua, pianoforte; Andrea Amato, contrabbasso; Luca Guarino, batteria.

Mercoledì 16 aprile

Django Reinhardt e Stephane Grappelli interpretati da Giangiacomo Rosso, Stefano Ivaldi, Julia Hornung, Francesco Parodi

Mercoledì 23 aprile

Emy Spadea Soulful Project

Un’immersione nella musica soul, r&b, funky e gospel con Emy Spadea, voce; Fabrizio Airola, hammond; Donato Stolfi, batteria; Vincenzo Martire, sax.

Mercoledì 30 aprile

Andrea Abbadia Quartet

Presentazione del nuovo disco “Change” del quartetto jazz formato da Andrea Abbadia, Lello Petrarca, Luca Varavallo e Alex Perrone. Un quartetto la cui peculiarità è rappresentata dal suono inusuale del sax baritono di Abbadia che, unito al virtuosismo e al forte interplay fra i musicisti, con pianoforte, contrabbasso e batteria, rende le esecuzioni dei brani dell’album molto particolari e interessanti.

Ora di inizio concerti: 21.30

Ingresso:

15 euro (con calice di vino e dolce) – 10 euro (prezzo riservato a chi cena)

Possibilità di cenare prima del concerto con il menù alla carta

Info e prenotazion