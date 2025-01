Servizio Civile Universale, attivo il bando per diventare operatori volontari al Mome di Chivasso

Tra i 10 progetti della Città Metropolitana di Torino, in seno al bando del Servizio Civile Universale, la biblioteca Movimente del Comune di Chivasso offre due posti di operatore volontario, uno dei quali riservato a giovani con reddito ISEE inferiore a € 15.000, le cui candidature vanno presentate entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 18 febbraio esclusivamente attraverso la piattaforma. Domanda online (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Tra i requisiti consultabili specificamente nel bando, vi sono l’età compresa tra i 18 e i 28 anni ed il possesso del diploma quinquennale di scuola superiore.

Il progetto denominato “Gira la pagina”, articolato in 12 mesi, 25 ore su 5 giorni alla settimana, si pone gli obiettivi di potenziare ed arricchire le offerte di promozione ed educazione alla lettura e di valorizzazione del patrimonio culturale e letterario, di agevolare la fruizione dei servizi delle biblioteche per le diverse fasce di età, per culture diverse e per persone fragili, ed infine di aumentare la visibilità della biblioteca nelle zone periferiche del territorio.

Oltre che dalla Città Metropolitana di Torino e dal Comune di Chivasso, il progetto è realizzato da Balangero, Bardonecchia, Brandizzo, Brusasco, Buriasco, Caluso, Cambiano, Candiolo, Carmagnola, Caselle Torinese, Castiglione, Lauriano, Mathi, Montalenghe, Montanaro, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Poirino, Rueglio, Usseglio, Vaie, Valdilana, Villanova Canavese e Vinovo.

Intanto volge al termine il progetto di Servizio Civile “Parole in prestito”, attivato lo scorso anno al Mome. Soddisfatte del percorso seguito le volontarie che hanno apprezzato l’ambiente stimolante, che ha permesso la crescita personale e la conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione dell’ente pubblico bibliotecario. “L’attività svolta – hanno spiegato - permette di sviluppare capacità creative e relazionali attraverso il coinvolgimento nei laboratori e il confronto sia con lo staff, che con le diverse fasce d’età dell’utenza”. L’aspetto che le ha maggiormente gratificate è stata l’opportunità di riuscire ad impegnarsi in ambito lavorativo per un anno ma contemporaneamente portare avanti le loro carriere universitarie. Infine consigliano l’esperienza del Servizio Civile per potersi mettere in gioco e iniziare a confrontarsi con il mondo del lavoro.

In partenariato con la Città metropolitana di Torino, i progetti di Servizio Civile Universale del Comune di Chivasso sono approvati e finanziati da 17 anni.