Città della Salute, il Nursing Up: "Transizione mal gestita". Opi Torino: "Evitare il vuoto di potere"

" La gestione della transizione ai vertici della Città della Salute dimostra ancora una volta l’assenza di una pianificazione adeguata e strategica. Si sarebbe potuto evitare un vuoto organizzativo chiedendo a Giovanni La Valle, già Direttore Generale della struttura, di rimanere in carica fino all’insediamento del nuovo commissario Thomas Schael. Questa soluzione avrebbe garantito continuità e stabilità senza creare situazioni temporanee che rischiano di compromettere la gestione operativa di una delle realtà sanitarie più importanti del Paese ". A dirlo è Claudio Delli Carri, Segretario Regionale del Nursing Up Piemonte.

"Questo approccio disorganizzato", spiega il sindacato degli infermieri, "crea inevitabilmente confusione e incertezza tra il personale sanitario, già sotto pressione per carenze strutturali e turni insostenibili. Una transizione più lineare e ben organizzata avrebbe evitato inutili interruzioni e dato un segnale di serietà e attenzione verso chi lavora quotidianamente in prima linea".

"Una fase di stallo decisionale di due mesi è un rischio che non possiamo permetterci. Soluzioni temporanee, invece, minano la capacità del sistema di prendere decisioni strategiche e incidono negativamente sul morale degli operatori". "Chiediamo alla Regione e all’Assessorato alla Sanità di spiegare perché non sia stata considerata una transizione diretta affidando temporaneamente la guida a La Valle. Nursing Up Piemonte continuerà a vigilare affinché le decisioni prese ai vertici siano realmente orientate al miglioramento della sanità piemontese e non gravino ulteriormente sui professionisti che già affrontano difficoltà enormi per garantire cure adeguate alla popolazione".