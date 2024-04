Tragico incidente, sulla strada provinciale 26 dell'Amiantifera a Balangero.

Un 25enne di Mathi è morto dopo avere perso il controllo della sua moto, in zona Sacrario di San Biagio.

Il ragazzo è apparso subito in condizioni gravissime ed è stato elitrasportato all'ospedale Cto di Torino, ma purtroppo è morto poco dopo l'arrivo.

Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ma sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.