A Pianezza per il Lions Day il motoraduno e gli screening sanitari gratuiti

Nell’ambito degli eventi del Lions Day 2025, domenica 6 aprile a Pianezza dalle ore 9 alle 11 si terrà il primo motoraduno Lions della solidarietà con l’esposizione al pubblico di vari modelli di moto. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Pianezza e con la Proloco. In occasione della giornata dei Lions per tutta la mattina dalle 9 alle 13 Villa Leumann, sede del Comune, resterà aperta a tutti i cittadini pianezzesi per fare gli screening sanitari gratuiti.

Spiega il Sindaco di Pianezza Antonio Castello: «Abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri cittadini gli spazi Comunali per fare gli screening sanitari gratuiti, perché riteniamo che la prevenzione sia fondamentale per evitare l’insorgere di gravi malattie e per potersi curare in tempo. Grazie alla presenza di tanti volontari dei Lions, sarà possibile fare l’elettrocardiogramma e l’ecocolordoppler della carotide, controllare la glicemia, la pressione e la saturazione dell’ossigeno, fare lo screening per l’osteoporosi e la visita optometrica e il controllo visivo gratuito. Ringrazio di cuore tutti i volontari, i membri dello staff e i medici che daranno il loro prezioso contributo partecipando a questa importante iniziativa per la nostra comunità».

L’iniziativa sarà ripetuta anche domenica 13 aprile, in occasione del Lions Day regionale, in cui gli abitanti di Pianezza avranno l’opportunità di fare le visite mediche gratuite per tutto il giorno dalle ore 9 alle 18.