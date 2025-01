Torino vince ancora: espugnato il PalaLido

La vittoria conquistata in casa contro Nardò richiedeva delle conferme negli impegni successivi, ed ecco che la prima conferma è arrivata dal PalaLido di Milano: la Reale Mutua Torino trova un altro successo tutt’altro che banale, anzi, di sostanziale importanza sia dal punto di vista del morale che della classifica, sul campo di una Wegreenit Urania Milano che veniva da una solidissima prima parte di stagione. I gialloblù trovano la vittoria grazie a una prova di grande mentalità e concentrazione, specialmente nella metà campo difensiva, conducendo con un margine considerevole per gran parte dell’incontro. Un tentativo di recupero dei padroni di casa ha ridotto il margine al minimo, complice qualche disattenzione di troppo dei torinesi nel finale, ma i due punti in classifica vengono comunque portati a casa dal gruppo di coach Boniciolli. Il risultato finale è 72-73, con le buone prove di Kevion Taylor (22 punti e top scorer gialloblù), Matteo Schina e Ife Ajayi (15 a testa).

Polveri bagnate in avvio di gara per la Reale Mutua che fa fatica a prendere ritmo in fase offensiva, mentre i padroni di casa conducono nei primi minuti con l’esperienza di Gentile. Torino aumenta l’intensità difensiva per lanciarsi in transizione e piazzare il sorpasso grazie a un buon ingresso in campo di Gallo e i canestri di Taylor. Alla prima pausa è 11-16. La Reale Mutua rimane attenta in difesa e abbozza un tentativo di fuga portandosi sul +12 (parziale di 7-0 per l’11-23). Milano litiga con i ferri mentre dall’altra parte si scalda Taylor. Dopo il momentaneo +16 gialloblù (15-31), Giddy Potts si sblocca e l’Urania si riporta prepotentemente in scia. Il break Urania è di 12-0 per tornare a -4. Ajayi lotta e conquista preziosi viaggi in lunetta per permettere a Torino di incrementare nuovamente le distanze e andare negli spogliatoi sul +11: 29-40 alla pausa lunga. Alla ripresa i gialloblù perdono un po’ di fluidità offensiva ma tengono alta l’attenzione in difesa per preservare il gap in doppia cifra. Giddy Potts prova a mettersi in proprio per far valere il suo talento, dall’altra parte prende ritmo l’attacco della Reale Mutua che innesca Severini dall’angolo. È ancora +10 per Torino all’ultima pausa: 44-54. Torino in grande difficoltà soprattutto nella metà campo offensiva in apertura di 4° quarto: Milano alza l’intensità difensiva e i gialloblù fanno molta fatica a costruire tiri puliti. I padroni di casa ne approfittano tentare un riavvicinamento ma ci pensano Montano e Ajayi a togliere le castagne dal fuoco per la Reale Mutua: il vantaggio tocca nuovamente la doppia cifra (52-62 a cinque minuti dalla fine) e timeout coach Cardani. Un momento di appannamento di troppo nel minuto finale fa riavvicinare in maniera pericolosa i padroni di casa che si riportano fino al -2 con Potts. Ajayi è però freddo dalla lunetta e sigilla la vittoria per Torino. Finisce 72-73.

Coach Boniciolli in sala stampa: “Sono contento, avevamo bisogno di conferme, prima di queste due vittorie di fila venivamo da cinque sconfitte consecutive. Ma non c’è mai stato un momento di sbandamento, abbiamo continuato a lavorare. L’Urania oggi si è affidata principalmente ai due fuoriclasse, Gentile e Potts. È stato determinante per noi non aver fatto segnare gli altri. Nel match di andata fu determinante l’exploit di Leggio, questa volta siamo stati attenti a non concedere quell’extra-performance ai nostri avversari, rendendo difficili i tiri delle due stelle, ma quasi impossibili quelli del resto della squadra.”

Wegreenit Urania Milano - Reale Mutua Torino 72-73 (11-16, 18-24, 15-14, 28-19) Wegreenit

Urania Milano: Alessandro Gentile 25 (12/20, 0/1), Giddy Potts 24 (3/6, 6/9), Ike Udanoh 9 (3/4, 0/0), Luca Cesana 6 (0/2, 2/7), Lorenzo Maspero 5 (1/3, 1/1), Andrea Amato 3 (0/1, 0/6), Matteo Cavallero 0 (0/1, 0/1), Gianmarco Leggio 0 (0/1, 0/2), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0), Carloluca Malattia 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0).

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 22 (2/9, 4/8), Ife Ajayi 15 (2/5, 2/6), Matteo Schina 15 (4/5, 1/5), Antonio Gallo 6 (3/4, 0/0), Matteo Montano 5 (1/3, 1/2), Fadilou Seck 5 (1/3, 0/0), Giovanni Severini 3 (0/3, 1/4), Maximilian Ladurner 2 (1/1, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0).