Residence, camere e spa: la rinascita di via Sacchi con una struttura ricettiva

Abbandonato da 12 anni

Dopo il via libera dalla giunta e dalla Commissione Urbanistica, lunedì la Sala Rossa dovrà approvare il cambio di destinazione d'uso del palazzo al civico 20 da ufficio a polo turistico-ricettivo. Lo stabile è di proprietà della Cassa dei Geometri ed in passato ha ospitato una parte degli uffici della Regione: ora è abbandonato da circa dodici anni.

Il brand

"La posizione vicino alla stazione - ha chiarito l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, dopo la discussione ieri in Commissione - è veramente ideale per una struttura ricettiva: sarà un mix tra residence e camere in affitto. È una domanda che c'è soprattutto in quella zona lì". Il brand che approderà in via Sacchi 20 sarà: “Only suites”: l’investitore e proprietario sarà Daniel Gallina, fratello del presidente della Camera di Commercio Dario.