Un caffè da alta classifica: Fabio Verona nella top10 dei Barawards 2024

Fabio Verona, responsabile Qualità e Formazione di Caffè Costadoro, si è classificato al settimo posto nella categoria Brand Ambassador Coffee&more agli attesissimi Barawards 2024. La cerimonia, organizzata da Bargiornale.it e tenutasi presso l’Alcatraz di Milano, ha visto la partecipazione delle figure più innovative e competenti del settore HO.RE.CA. Questo prestigioso riconoscimento celebra i professionisti che promuovono l’eccellenza nei bar, ristoranti e locali italiani, valorizzando la tradizione con uno sguardo al futuro.

L’esperienza e la passione di Fabio Verona

Fabio Verona lavora con Costadoro dal 2005 ed è una figura di riferimento nell’ambito della caffetteria. Grazie alla sua esperienza pluriennale e alla capacità di formare generazioni di professionisti, Verona si è distinto per il suo approccio educativo, che spazia dalla materia prima alla preparazione tecnica. Autore del manuale “Professione Barista. Manuale pratico per l’espresso perfetto”, Verona ha spiegato che il riconoscimento ricevuto ai Barawards è “frutto di passione, ricerca e del costante supporto del team Costadoro”. Il settimo posto nella competizione nazionale mette in luce il contributo unico di Verona alla diffusione della cultura del caffè di qualità, trasmessa attraverso la formazione di professionisti e amanti del buon espresso.

Costadoro e l’eccellenza dell’espresso italiano

La vittoria di Fabio Verona non è solo un traguardo personale, ma riflette i valori cardine di Costadoro, azienda torinese fondata nel 1890 e ambasciatrice dell’espresso italiano in oltre 40 Paesi. La Costadoro Academy e la Factory Academy, poli innovativi per la formazione e la sperimentazione, offrono corsi avanzati e amatoriali per affinare le tecniche di caffetteria e promuovere standard sempre più elevati nel settore. L’impegno di Costadoro nella sostenibilità è dimostrato dalla recente certificazione come B Corporation, riconoscimento che attesta l’attenzione verso l’ambiente, le comunità e le generazioni future. Fabio Verona, che incarna questa filosofia unendo il sapere artigianale con la spinta all’innovazione e portando il caffè italiano nel mondo come sinonimo di eccellenza e responsabilità, sarà protagonista di alcuni eventi previsti allo stand Costadoro nel corso della 44a Edizione del SIGEP (Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffe) che si terrà alla Fiera di Rimini dal 21 al 25 gennaio.