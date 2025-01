"Onde di Terra" il caso cinematografico 2024 alla conquista di Torino

Dopo aver sbancato tutti i cinema delle province di Cuneo e Asti, aver conquistato cuori e pensieri di oltre 7.000 persone, e aver ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, "Onde di Terra", autentico caso cinematografico degli ultimi mesi, arriva a Torino, al Cinema Massimo, dove sarà proiettato il 20 gennaio alle 20:30.

Un Film Pluripremiato. “Assolutamente da vedere!” Così iniziano moltissimi commenti lasciati dagli spettatori al cinema, sul sito web, sui canali social. Un consenso di pubblico che è andato di pari passo con quello della critica, che ha tributato a “Onde di Terra” numerosi premi italiani e internazionali. Nel novero figurano infatti: il riconoscimento come miglior film al Paris Play Film Festival, una menzione d’onore al Festival di Salerno, il Premio Speciale "La prima cosa bella" all’Asti Film Festival e la vittoria nella sessione autunnale del Kraken Film Festival. Recentemente, “Onde di Terra” ha conquistato un prestigioso riconoscimento anche per la colonna sonora firmata dal maestro Enrico Sabena, inserita tra le 100 migliori del 2024 dal magazine Colonnesonore.net.

Un Successo di Pubblico e Critica Il film ha ricevuto il plauso di oltre 7.000 persone nella provincia di Cuneo e continua a registrare sold out in diverse città. La storia delicata e universale ha generato un passaparola capillare, simile a quello che avvenne per "Il Vento fa il suo giro".

Una Colonna Sonora e Fotografia di Eccellenza La colonna sonora di Enrico Sabena è stata più volte encomiata per la sua capacità narrativa ed emozionale. Sabena, attualmente impegnato su due nuovi progetti cinematografici americani, ha dichiarato: «La colonna sonora segue il respiro del film, passando da una visione più intimistica a una dimensione sociale e quindi, in parallelo, dal solo pianoforte all’orchestra sinfonica. È una gioia immensa vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro». La fotografia della pellicola, curata da Lorenzo Gambarotta (figlio del notissimo Bruno), contribuisce a rendere “Onde di Terra” un viaggio emozionante sull’incredibile resilienza delle donne e sull'anima delle Langhe.

La Visione di Renato Sevega Il film è stato prodotto da Siscom, grazie alla lungimiranza e alla generosità del suo CEO, Renato Sevega. Sevega ha voluto investire in cultura realizzando un film che celebrasse le Langhe e quel particolare decennio di rinascita che segnava il passaggio dalla miseria del dopoguerra alle Langhe di oggi.

Un Affresco Autentico delle Langhe degli Anni '70 Ambientato negli anni '70, "Onde di Terra" restituisce un affresco autentico della vita nelle Langhe in un periodo di trasformazione epocale. La trama si sviluppa attorno a Fulvia, una giovane calabrese che, attraverso un matrimonio combinato, si trasferisce nelle Langhe per incontrare un uomo che – scoprirà amaramente - non è come appariva nelle lettere ricevute durante il fidanzamento.

«Siamo commossi nel sentire il consenso del pubblico che cresce, il favore della critica che ha tributato premi importanti a questa pellicola. La storia di Fulvia, del suo coraggio, della sua determinazione, sta toccando il cuore di così tante persone forse perché ci accompagna a scoprire verità universali, paure, dolori e sentimenti che tutti noi, in qualche modo, abbiamo vissuto» conclude il regista Andrea Icardi, invitando non perdere l’anteprima torinese, lunedì 20 gennaio alle 20:30 al Cinema Massimo: « Sarà un'occasione unica per immergersi in una storia autentica e universale, intima e corale al tempo stesso e ascoltare curiosità e aneddoti sul film, al termine della proiezione, direttamente dalla voce degli attori e degli artisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera».