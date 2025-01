Stelle africane al “La Mandria International Cross” di domenica 19 gennaio

Tutte africane le stelle del La Mandria International Cross di domenica 19 gennaio. Con i migliori azzurri già concentrati nella preparazione per la lunghissima stagione in pista, che si chiuderà in settembre con i Mondiali di Tokyo, la tappa italiana del World Athletics Cross Country Tour vivrà su una sfida tra Kenya, Etiopia ed Eritrea, con gli azzurri nel ruolo di oursider con licenza di sorprendere.

Sugli 8 km della prova maschile, il kenyano Gideon Kipkertich Ronoh, vincitore della Cinque Mulini 2023, sarà sfidato dai connazionali Emmanuel Korir Kiplagat, capace in carriera di correre i 10000 in pista in un tempo di poco superiore ai 27 minuti, e ed Ezekiel Letaia, che domenica scorsa ha corso i 10 km in 28’15” sul velocissimo tracciato stradale di Valencia. Con loro l’eritreo Abderezak Suleman, 22 anni, già speranza del mezzofondo veloce (nel 2021 sesto ai Mondiali juniores sui 1500). Il più accreditato degli italiani è il lombardo Luca Alfieri. Con lui gli azzurri di corsa in montagna Luca Merli e Martin De Matteis.

Tra le donne, impegnate sui 6 km, si rivedrà la sfida tra le giovanissime Yenenesh Shimket e Sheila Jebet, prima e seconda alla Cinque Mulini del 17 novembre davanti alla nostra Battocletti. Shimket, etiope, non è ancora maggiorenne (raggiungerà i 18 anni il prossimo 7 febbraio), è la grande novità di questa stagione. Jebet, kenyana, 20 anni, compirà 20 anni il 31 dicembre e quest’anno è stata seconda alche al cross di Cardiff. Nel 2024, ai Mondiali di Belgrado, aveva sfiorato il podio nella prova under 20, chiudendo al quarto posto. Con loro la greca Rea Theofilidou e un gruppo di italiane: Adele Roatta, Silvia Oggioni, Michela Cesarò. La gara, ospitata sui prati del Parco Naturale, riprende il percorso originale già utilizzato per i Campionati Europei del 2022.

Confermato lo spettacolare passaggio all’interno della Galleria delle Carrozze del castello appartenuto ai Savoia, che rendono il tracciato unico nel panorama internazionale della specialità. «La scorsa stagione la manifestazione si era disputata in novembre ed era valida come prova di selezione per gli Europei. Per questo avevamo modificato il tracciato per renderlo più simile alla prova dei Campionati – spiega Walter Durbano, presidente del Comitato Organizzatore – Quest’anno siamo tornati alla tradizione, con un percorso che prevede due tornanti in più e un arrivo parallelo alla partenza, in modo da consentire al pubblico di seguire ogni fase delle gare».

Accanto alle due prove internazionali, la manifestazione prevede gare per tutte le categorie giovanili e master, con la partecipazione di molti atleti (specie giovanissimi), provenienti anche da altre regioni, attirati dalla bellezza del percorso. Il La Mandria International Cross è valido anche come prima prova del nuovo circuito interregionale Dodecarun, articolato su venti gare (cross, strada e pista) tra Piemonte e Lombardia.

Questo il programma delle gare, modificato per dare più risalto alle prove internazionali. ore 9.20 master maschile over 35 (6 km); ore 10 master femminile over 35 (4 km); ore 10.40 esordienti maschili e femminili (400-600 metri); ore 11.10 ragazze (1000 metri), a seguire: ragazzi (1000 metri); ore 11.30 cadette (2000 metri), a seguire cadetti (2000 metri); ore 12 allieve (4000 metri), a seguire allievi (4000 metri); ore 13 La Mandria International Femminile (6 km); ore 13.30 La Mandria International Cross Maschile (8 km).