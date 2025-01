Ruzzola(FI), visita l'ospedale di Susa: “È necessario assicurare attenzione a un ospedale di territorio strategico per le vallate”

"La visita di oggi vuole essere non un evento spot ma il primo di tanti per assicurare la giusta attenzione ad un presidio del territorio strategico per tutto il sistema delle Valli". Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia che ha fatto visita all’ospedale di Susa accompagnato dal Sindaco Piero Genovese e dai primari di medicina generale Attilio La Brocca e di Ortopedia Antonello Arbucci.

Il presidente degli azzurri in Regione Ruzzola afferma: "Il nosocomio di Susa è stato centrale durante le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, oggetto anche di importanti investimenti che non vanno ora dispersi rischiando di lasciar scappare professionalitá che garantiscono un servizio di eccellenza in un’area di confine dalle chiare specificitá e unicità geografiche. L’obiettivo di Forza Italia e mio personale come consigliere del territorio è valorizzare gli Ospedali di Susa, Rivoli e Pinerolo garantendo prestazioni di qualitá attraverso una adeguata strumentazione e dotazione organica, anche in un periodo di ristrettezze di bilancio. Una buona sanitá garantisce serenità ai cittadini residenti, ma è anche capace di attrarne di nuovi. In particolare vista appunto la specificità territoriale dove è insediato l’Ospedale di Susa si è convenuto che sia necessario valorizzare e potenziare specifici reparti, a partire sicuramente da quello di ortopedia che deve continuare ad essere un fiore all’occhiello per l’area".