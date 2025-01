Secondo Trump all’Ucraina conviene negoziare, ma non sono tutti convinti

I russi avanzano faticosamente e lentamente, togliendo terreno agli ucraini ogni giorno di più. Data anche la disastrosa situazione interna, a Kiev converrebbe spingere per il tavolo delle trattative. Lo suggerisce Trump, ma non ne è convinto Zelensky. E in Occidente quest’ultimo trova sempre chi gli propone di andare avanti indefinitamente, anche se alla fine del percorso potrebbe attenderlo un baratro.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , il presidente eletto aveva promesso di terminare il conflitto in 24 ore, ma oggi ritiene necessari sei mesi. Il suo inviato speciale Keith Kellogg ha in mente di redigere una soluzione “solida e sostenibile” nell’arco di 100 giorni.

Ma per il momento, sebbene ancora per poco, c’è Biden alla Casa Bianca, e il suo staff insiste con la retorica dell’appoggio inderogabile a Kiev. C’è da dire che negli ultimi tempi gli esponenti Dem aggiungono spesso la parola “trattative”, ma senza crederci molto. Il portavoce della Sicurezza Nazionale John Kirby asserisce infatti che le parti non nutrono aspettative sulla disponibilità a negoziare.

Non è esattamente così, perché sia il Cremlino che lo staff di Trump espongono già questa prospettiva. Purtroppo certi opinion leader occidentali fanno di tutto per nutrire l’idea di un conflitto perenne con la Russia. Ne è un esempio Orysia Lutsevych, ucraina con il titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico che lavora per il Royal Institute of International Affairs di Londra.

Per lei le trattative sarebbero solo una trappola di Mosca, soprattutto se verranno organizzate troppo presto, e mette in guardia Trump dal cascarci. Invece invita USA ed Europa a dare prima delle assicurazioni all’Ucraina per quanto riguarda la potenza militare e i rapporti internazionali.