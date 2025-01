Case popolari, la Regione nomina i nuovi vertici delle Atc piemontesi

“Ai nuovi vertici di Atc facciamo i migliori auguri, ricordando l’importanza di un ruolo così socialmente delicato. A tal proposito esprimiamo profonda gratitudine ai vertici uscenti per l’impegno che hanno messo in campo nella conduzione delle agenzie in anni che sono stati oggettivamente complicati” dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone.

“Desidero ringraziare il Cda uscente per il lavoro svolto in questi anni - ha dichiarato Maurizio Pedrini - e la Regione Piemonte per la fiducia che ha inteso accordarmi. Sono consapevole delle enormi sfide che il nuovo Cda ha di fronte e della necessità di rendere ancora più efficiente l’azione dell’Agenzia. Essere presenti nei nostri quartieri, cercando di rispondere al meglio ai bisogni dei nuclei famigliari che vivono nelle case popolari, individuando al tempo stesso soluzioni innovative alla crescente domanda di edilizia pubblica che arriva dai territori sono alcuni degli obiettivi che intendo perseguire. Sono sicuro che grazie alla collaborazione di tutta la struttura tecnica saremo in grado di raggiungere risultati importanti”.

Classe 1972, laureato in Giurisprudenza, Maurizio Pedrini è stato per diversi d’anni giurista d’impresa in ambito amministrativo e bancario, prima di essere nominato, nel 2020, presidente e amministratore delegato della società in house di Atc CASE, dove ha promosso lo sviluppo di servizi digitali e curato progetti di innovazione sociale riferiti all’edilizia sociale.

Nato nel 1984, Fabio Tassone si è occupato di logistica e pratiche doganali; nel 2020 è diventato vicepresidente di Atc del Piemonte Centrale e amministratore delegato di Exe.Gesi, l’altra società in house dell’Agenzia che si occupa di manutenzione e impianti. Andrea Sacco, classe 1981, è vicepresidente e legale rappresentante della cooperativa sociale Nanà e tra il 2010 e il 2015 ha ricoperto l’incarico di presidente dell’associazione Acmos (per cui è stato anche responsabile dei progetti di coabitazioni giovanili solidali).