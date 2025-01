Celebrata la Giornata Regionale della Polizia Municipale in Piemonte

Oggi in Piemonte si è svolta la Giornata Regionale della Polizia Municipale, in occasione della festività di San Sebastiano. L’evento ha coinvolto amministratori locali, operatori di Polizia Locale e cittadini, con cerimonie e iniziative organizzate in diverse città della regione.

Durante le celebrazioni, sono stati premiati gli Agenti che si sono distinti per meriti particolari o per l’anzianità di servizio nel corso del 2023. Un momento significativo per riconoscere pubblicamente l’impegno e la professionalità degli uomini e delle donne della Polizia Locale, che ogni giorno lavorano per garantire ordine, sicurezza e rispetto delle regole nelle comunità locali.

“Questa giornata è un’occasione importante per sottolineare il ruolo fondamentale svolto dagli Agenti di Polizia Locale al servizio della comunità – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Bussalino – San Sebastiano rappresenta un esempio di fede, coraggio, dedizione e senso del dovere, valori che ispirano l’impegno quotidiano degli Agenti per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini. Questo lavoro, spesso svolto lontano dai riflettori, è essenziale per il buon funzionamento delle nostre città e merita tutto il nostro rispetto e la nostra gratitudine".

"Come Regione Piemonte, siamo consapevoli del prezioso contributo delle forze di Polizia Locale e lavoriamo per fornire loro strumenti, formazione e risorse adeguate ad affrontare le sfide di un contesto in continua evoluzione. Solo collaborando possiamo costruire comunità più sicure, accoglienti e rispettose delle regole”, ha concluso l’assessore.

La Polizia Locale nella Regione Piemonte svolge un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, operando sotto la guida delle amministrazioni comunali e in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine statali. Attualmente, in Piemonte si contano circa 4.000 agenti di Polizia Locale, dei quali 1.400 sono donne (35%). L’età media degli agenti varia tra i 41 e i 60 anni, rappresentando il 59% del totale, mentre solo il 13% degli operatori ha meno di 30 anni.

Questi dati sottolineano l’importanza di investire nel ricambio generazionale e nella formazione per garantire la continuità di un servizio essenziale per le comunità locali.