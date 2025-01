"Celo, celo, manca": Collegno si regala due pomeriggi per rituffarsi nel mondo delle figurine

Lunedì 20 gennaio e giovedì 23 gennaio, dalle 16:30 in poi, la Polisportiva Collegno Paradiso ha organizzato, presso il suo impianto di scuola calcio di via Vespucci, un momento speciale dedicato agli scambi delle figurine del nuovo album regalato a tutti gli iscritti a Natale.



L’album del Collegno Paradiso sta riscuotendo un successo incredibile, diventando un simbolo di aggregazione e divertimento per tutti, grandi e piccoli. Questi momenti di scambio non sono solo un’opportunità per completare la propria collezione, ma anche per creare legami, condividere sorrisi e vivere l’entusiasmo che solo il calcio sa regalare.



Ma perché si dice “Celo, Celo, Manca”?

L’espressione nasce proprio dal rito dello scambio delle figurine: ogni bambino (e non solo!) sfoglia il suo album o il suo mazzo di figurine e dice “Celo!” per quelle già in suo possesso e “Manca!” per quelle che ancora gli servono. Una frase che ha accompagnato intere generazioni, unendo grandi e piccoli in questo gioco fatto di emozioni e semplicità.



Ogni figurina racconta una storia, ogni pagina completata rappresenta un traguardo, ma il vero valore è il senso di appartenenza alla grande famiglia del Paradiso Collegno.



«Sarà un’occasione unica per ritrovarsi - afferma il presidente del Collegno Paradiso Franco Mesiano - scambiarsi figurine e rendere ancora più indimenticabile questa esperienza».