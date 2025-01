La Federazione Internazionale di arrampicata sportiva trova casa a Torino

In corso Tassoni n.24 a Torino arriva la sede della Federazione Internazionale di arrampicata sportiva. L’IFSC, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, nel 2022 ha acquistato la palazzina con l’obiettivo di spostare la sua sede da Losanna al capoluogo piemontese.

Investimento da 2 mln

A pochi passi dalla metro Bernini troveranno casa gli uffici, gli spazi di rappresentanza e la parete di allenamento per i dipendenti. Un investimento di due milioni di euro. Questo pomeriggio la Sala Rossa ha dato il via libera ad una modifica urbanistica. “L’edificio – ha spiegato l’assessore Paolo Mazzoleni in aula – è stato realizzato negli anni ’30 in modo difforme da come approvato. L’immobile è legittimo, ma di una forma diversa da quella depositata agli atti”.

Sede ufficiale

L’Ifsc ha quindi chiesto il permesso di costruire in sanatoria, che oggi ha ottenuto l’ok del Consiglio Comunale. Per la storia della Federazione Internazionale di arrampicata è determinante la presenza a Torino. Le radici con la città non sono soltanto affettive: gli uffici erano infatti già presenti nel capoluogo.

Con il via libera della Sala Rossa, oggi l’IFSC fissa all’ombra della Mole la sua sede ufficiale.

“E’ una delle poche federazioni a non avere la sede in Svizzera, ma in Italia: trovo positivo che Torino ospiterà una sede sportiva internazionale” ha concluso Mazzoleni.