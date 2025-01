Nasce l’associazione Borghi più Belli d’Italia del Piemonte: “Così promuoviamo un turismo diffuso e sostenibile” [FOTO E VIDEO]

Diciannove comuni piemontesi, ma presto saranno venti. Sono i paesi inseriti nei Borghi Più Belli d’Italia all’interno della nostra regione che ora si costituisce ad associazione. Il primo presidente sarà Francesco Bordino, consigliere nel comune di Neive, uno dei centri ammessi nel “club” insieme a Barolo (CN), Castagnole delle Lanze (AT), Cella Monte (AL), Chianale (CN), Cocconato (AT), Garbagna (AL), Garessio (CN), Guarene (CN), Ingria (TO), Mombaldone (AT), Monforte d'Alba (CN), Ostana (CN), Rassa (VC), Ricetto di Candelo (BI), Rosazza (BI), Usseaux (TO) e Vagogna (Vco), Volpedo (AL).

Aderiscono come soci onorari i comuni della Valle d'Aosta Fontainemore e Emoble. Mentre entreranno a far parte Orta San Giulio (No) e Bard (Ao).

Una rete di eccellenza nazionale