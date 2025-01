Nei prossimi giorni verrà rimosso il lucchetto al campetto ‘a prova di vandali’ di Luserna San Giovanni

Verrà rimosso nei prossimi giorni il lucchetto dal nuovo campetto da calcio e basket del parco giochi di via Ribet a Luserna San Giovanni. La sua costruzione è stata terminata a dicembre e per qualche giorno la struttura ‘a prova di vandali‘ è rimasta aperta ma mancava ancora la verniciatura del fondo per cui è stata di nuovo chiusa. “Per il fondo è stata utilizzata una vernice resistente alle intemperie, simile a quella della segnaletica orizzontale stradale. Il campetto è rimasto chiuso perché dovevamo attendere che asciugasse ma, salvo condizione climatiche avverse, potrà essere riaperto già da lunedì 20 gennaio” spiega l’assessore all’Arredo urbano Gabriele Rivoira.

Rimosso il lucchetto, verrà inoltre esposto il regolamento per l’utilizzo: “La nostra volontà è che rimanga ad accesso libero ma in caso si verificassero atti vandalici, così come accaduto in passato, provvederemo a chiuderlo la notte per riaprirlo al mattino” avverte Rivoira.