Nel 2025 aprono al pubblico Serre e Giardini Reali: nuovo ingresso da corso Regina

Il cantiere avviato a settembre 2023 con lo stanziamento di un fondo di 12 milioni euro messo a disposizione dal CIPE, sarà completato tramite la trasformazione "verde" del Padiglione di Levante, finanziata anche con 880 mila euro della fondazione bancaria. Soldi che permetteranno di completare il restauro delle Serre Reali, migliorando l'accessibilità alle aree archeologiche ed integrandole nel percorso museale.

Polo multifunzionale

Ad occuparsi della progettazione un gruppo di professionisti guidati dallo studio Isolarchitetti e dall'architetto Giovanni Durbiano. I lavori trasformeranno il Padiglione in un polo multifunzionale. Il nuovo spazio offrirà aree espositive, depositi climatizzati, laboratori di restauro, spazi per eventi, attività educative e zone per il verde ed il ricovero delle piante.

Nuovo ingresso su corso Regina

Previsto un nuovo ingresso su corso Regina Margherita, che collegherà i Musei Reali al centro storico, al mercato di Porta Palazzo e ai quartieri di Aurora e Barriera.

Il completamento é previsto per dicembre 2025, con l'apertura al pubblico delle Serre e dei giardini inferiori. L'ultimo pezzo riguarderà la progettazione ed il restauro del bastione di San Maurizio, nella parte superiore dei Giardini Reali ed in stretta connessione con la Cavallerizza Reale. Quest'ultimo potrebbe diventare un nuovo polo dedicato alle famiglie e ai bambini, sviluppato in collaborazione tra Compagnia di San Paolo e Cassa Depositi e Prestiti.

I commenti

"Questo accordo - ha spiegato il Capo Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura Mario Turetta - permette di completare il restauro delle Serre Reali. Da gennaio i Musei Reali saranno aperti il lunedì, e chiusi il mercoledì, per andare incontro alle abitudini dei visitatori e turisti".