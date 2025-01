Sciacalli bruciano la giostra dei bimbi, già raccolti oltre 2.500 euro per ricostruirla

In poche ore sono stati già raccolti 2.500 euro. È l’effetto dell’appello lanciato, una settimana dopo il terribile rogo, dai proprietari della “Giostra di Siriana” di proprietà della famiglia Toscano.

I fatti

L’incendio una settimana fa al parco Di Vittorio, nei pressi di via Sidoli. Altamente probabile che la matrice sia dolosa, per questo Neil Toscano - nel suo racconto su Facebook - si rivolge agli utenti dei social per chiedere una mano.

L’appello

“Innanzitutto vi ringraziamo per la vicinanza e l'amore che ci avete dimostrato in questi giorni con le vostre chiamate e messaggi - così Toscano - La giostra è stata data alla fiamme, il guasto tecnico è da escludersi nel modo più assoluto dato che non era presente tensione elettrica (eravamo chiusi da qualche giorno), quindi sicuramente l'incendio è stato appiccato, tant'è che i vigili del fuoco ci hanno detto di essere intervenuti più volte in zona. Evidentemente c'è qualcuno che si diverte a giocare con la vita degli altri”.

La raccolta fondi

Già, perché per i Toscano si trattava di una attività lavorativa. “Non hanno causato solo un enorme danno economico - spiega - si trattava della nostra vita, di anni di sforzi, di sacrifici, di sudore, anche di lacrime e di fatica per portare avanti un mestiere, quello del giostraio. Forse non più redditizio come una volta, ma che ti ripagava quando vedevi un bambino sorridere felice. Io personalmente è da quando ho meno di 10 anni che sono lì al giardino, sono cresciuto fisicamente e moralmente dentro quelle vetrate e quelle macchinine, sono diventato un uomo tra quelle lamiere e ora una parte di me è morta lì dentro”.