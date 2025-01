Conticelli: "Nel bilancio regionale pochi fondi per il sostegno legale alle donne vittime di violenza"

"Nel bilancio di previsione regionale viene dimezzato il fondo per il patrocinio legale per le donne vittime di violenza e maltrattamento (da 73 mila a 20 mila la competenza finale 2024 e 2025), si hanno tagli pesanti anche sul fondo per le prime fasi delle azioni in sede giudiziaria, come le consulenze di parte". Lo dichiara la consigliera regionale del PD Nadia Conticelli.

"Il 2024 ha registrato 97 femminicidi in Italia ( che salgono a 114 con le morti per transfobia, omo e lesbofobia), di cui 6 in Piemonte, spesso tragedie ampiamente annunciate - sottolinea Conticelli -. La Regione Piemonte è stata tra le prime nel panorama nazionale a dotarsi nel 2016 di una legge contro la violenza di genere, che prevede una serie di azioni concrete, tra cui appunto un rinforzo della copertura delle spese per la tutela legale".

"L’assessora alle Pari Opportunità Chiarelli si è assunta in commissione l’impegno di ripristinare il fondo - osserva la consigliera - e noi vigileremo. Daremo tutto il nostro supporto perché le azioni contro la violenza di genere siano implementate".