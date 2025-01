Patrocinio legale alle donne vittime di violenza: Disabato (M5S) chiede il potenziamento del fondo

Sarah Disabato, Capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle in Piemonte, ha lanciato un appello durante la seduta della Prima Commissione regionale, chiedendo il potenziamento del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. L’esponente del M5S ha espresso la propria contrarietà alla proposta di ridurre gli stanziamenti destinati a questo capitolo nel bilancio di previsione regionale, sottolineando che le vittime di violenza sono in continuo aumento e, per questo motivo, è necessario garantire un fondo adeguato.

"Le vittime di violenza sono sempre di più e il fondo deve essere sufficientemente capiente per rispondere a questa crescente esigenza", ha affermato Disabato. Ha poi evidenziato la disponibilità dell'Assessora Chiarelli a rivedere gli stanziamenti, aggiungendo che, come Movimento 5 Stelle, presenteranno un emendamento per richiedere maggiori risorse. Inoltre, Disabato ha sottolineato l'importanza di avviare una campagna di comunicazione più incisiva, in grado di raggiungere tutte le donne a rischio in modo capillare. L’esponente ha sollecitato un intervento congiunto di tutte le forze politiche, poiché si tratta di una tematica di rilevante importanza sociale.

Un altro tema sollevato da Disabato riguarda il bilancio di genere, uno strumento utile per analizzare come vengono spese le risorse regionali sulle politiche di genere. "Chiediamo alla Giunta Cirio di valorizzare maggiormente questo strumento, previsto dalla legge regionale 8/2009, per garantire la promozione della parità di genere e individuare le aree critiche in cui è necessario intervenire", ha concluso Disabato, ribadendo la necessità di un impegno concreto su temi cruciali per la parità e la protezione delle donne.