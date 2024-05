Ha colpito la moglie con tre coltellate dopo una lite per futili motivi: per questo, un uomo di 62 anni è stato arrestato oggi a San Maurizio Canavese dai carabinieri di Ciriè. La donna, una 58enne, è stata ricoverata in gravi condizioni al San Giovanni Bosco, ma non è in pericolo di vita.

L'uomo è stato arrestato perchè gravemente indiziato di "tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia". E' stato dunque accompagnato presso la Casa Circondariale eporediese.