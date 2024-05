Le forti piogge creano infiltrazioni e problemi in diverse scuole torinesi

Le piogge insistenti che non accennano a diminuire stanno creando problemi di infiltrazioni dalle coperture in alcuni Istituti scolastici sul territorio metropolitano; i tecnici dell'Edilizia scolastica di Città metropolitana sono al lavoro per interventi urgenti.

Al Liceo Gioberti di via Sant'Ottavio a Torino si sono verificate infiltrazioni d'acqua nella zona degli uffici; nessuna aula scolastica è interessata. Nell'edificio erano già stati completati interventi in manutenzione ordinaria che non sono stati risolutivi, si procederà quindi con un intervento di manutenzione straordinaria per ripassare la copertura e sostituire i coppi rotti. Si tratta di un intervento che richiede l'installazione di un ponteggio ed un investimento economico importante data la dimensione del fabbricato.

All'Istituto Colombatto di Torino segnalate infiltrazioni d'acqua nella zona della lavanderia, dove sono caduti pannelli leggeri del controsoffitto; il locale è stato reso inagibile. L'infiltrazione in questo caso è dovuta alla rottura di un tubo dell'acqua calda, prontamente riparato in giornata.

Alla succursale del liceo scientifico Gobetti in corso Picco a Torino qualche infiltrazione di acqua nella palestra; saranno realizzatoi altri interventi, dopo quelli già eseguiti per la pulitura canali; si tratta ora di intervenire per la regimazione delle acque che scendono da Villa della Regina.

Infiltrazioni anche nelle ex officine Istituto Primo Levi di corso Unione sovietica a Torino dove comunque i locali sono tutti agibili tranne un laboratorio. Sono interessate alle infiltrazioni alcune vie di accesso scale e corridoi.