In arrivo 4 nuovi semafori per auto e bici davanti al parcheggio sotterraneo della Regione

In attesa della riapertura del sottopasso del Lingotto e, a seguire, del parcheggio sotterraneo della Regione da 1200 posti, la cui data fissata sul calendario è settembre 2025, sono stati posizionati in via Nizza all'angolo con via Canelli quattro nuovi semafori. O meglio, i pali. In attesa delle lanterne che dovrebbero arrivare entro la fine del mese.

Interventi di sicurezza

L'impianto - con la nuova viabilità - garantirà sicurezza sia a chi entra ed esce dal parcheggio ma soprattutto ai pedoni e ai ciclisti in affaccio su via Nizza. Inoltre si eviteranno pericolosi incidenti con i veicoli provenienti da via Nizza/piazza Carducci e dal centro commerciale Lingotto.

Un ulteriore attraversamento pedonale, regolato anche questo da semaforo, assisterà infine i lavoratori diretti al grattacielo o alla stazione del Lingotto. E ovviamente chi si recherà a prendere la metro alla fermata Italia '61.

Cosa cambia con la ciclabile

"Con l'accensione dei semafori - ha spiegato il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta - sarà ufficialmente attivo anche il tratto di pista ciclabile tra via Valenza e via Sommariva, con conseguente rimozione delle transenne".

Intanto all’altezza di via Passo Buole, davanti all'ex pizzeria "Domino's", grazie a una interlocuzione con gli ultimi concessionari, è stato rimosso il dehors abbandonato. E di conseguenza è stata “raddrizzata” (a livello di segnaletica) la pista ciclabile che viaggiava storta.