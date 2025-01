A Chivasso la premiazione del contest per creare il logo del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Sarà proclamata martedì 28 gennaio, alle ore 17, nell’aula consiliare di Palazzo Santa Chiara, la classe vincitrice del concorso per creare il logo destinato a rappresentare il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Chivasso.

La nuova realizzazione grafica rappresenterà i concetti e i sentimenti fondanti del CCRR nelle comunicazioni ufficiali e nelle occasioni istituzionali dell’organismo istituito dall’amministrazione comunale. Alla classe che lo avrà ideato sarà assegnato un premio del valore di € 500 da spendere per attività formative scolastiche.

In occasione della premiazione, verrà inaugurata la mostra itinerante di tutti i lavori candidati al concorso. L’esposizione sarà visitabile nei locali del Movicentro da mercoledì 29 gennaio a sabato 8 febbraio, e si sposterà nella biblioteca civica Movimente dal 10 al 28 febbraio prossimi.

“Sono arrivati molti elaborati – ha rivelato con soddisfazione l’assessore comunale all’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili Gianluca Vitale - tutti meritevoli per la fantasia e la voglia di partecipazione espresse dai ragazzi. Rivendico con orgoglio l’idea di un concorso per il quale decretare un vincitore è stato difficile perché tutte le proposte erano davvero molto interessanti e belle. Abbiamo innescato un processo creativo, confermando la convinzione che l’arte sia alla base di una buona convivenza e di una buona cittadinanza”.

Quella di martedì prossimo sarà la prima seduta del 2025 per i 18 giovanissimi componenti che, dal loro insediamento, si sono confrontati con gli amministratori comunali senior, hanno condiviso esperienze importanti come la visita del Parlamento, si sono avvicendati con nuovi consiglieri dopo esser passati alla scuola secondaria di primo grado e, aprendo ad altri giovani, hanno formato 4 gruppi di lavoro per approfondire questioni quali cultura, gioco e tempo libero, beni comuni ed integrazione, politica ambientale, sport ed istruzione.