Ai Bagni di via Agliè "Beautifully Diverse”, la mostra di 40 poster che racconta la disabilità

Torna a Torino, e per la prima volta nella Circoscrizione 6, la mostra “Beautifully Diverse”, che ospita i 40 poster vincitori dell’edizione 2023 di Posterheroes, nell’ambito del progetto Inclusione 6.0.

Posterheroes è un concorso internazionale ideato da PLUG Creativity nel 2010 con l’obiettivo di alimentare la discussione su tematiche di interesse sociale e ambientale attraverso la comunicazione visiva.

L’edizione 2023 di Posterheroes “Beautifully Diverse” è il risultato della collaborazione tra l’associazione PLUG Creativity, Fondazione Time2, Favini s.r.l. e ITC-ILO e ha avuto per tema la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Il concorso ha proposto alla comunità creativa internazionale di sfidare la narrazione dominante sulla disabilità al fine di promuovere una cultura della diversità priva di stereotipi e di valorizzare narrazioni autentiche e trasformative.

La mostra raccoglie i 40 poster vincitori che, selezionati da una Giuria internazionale di persone esperte nell’ambito della comunicazione visiva e sociale, intendono promuovere una nuova narrazione della disabilità, come semplice espressione della diversità che caratterizza il genere umano.

Il alle ore 17.30 presso i Bagni Pubblici di via Aglié si terrà il vernissage della mostra e l’evento sarà un’occasione per celebrare il superamento degli stigmi e delle rappresentazioni discriminatorie verso le diversità, anche in occasione della Giornata della Memoria 2025.

Per l’occasione dialogheranno sui temi di diritti, democrazia e cittadinanza Samuele Pigoni, Segretario Generale di Fondazione Time2, Erika Mattarella, Direttrice dei Bagni Pubblici di via Agliè e Francesca Bisacco, Presidente della CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà.

Inoltre, è stato invitato a portare i saluti istituzionali Jacopo Rosatelli, Assessore Politiche Sociali della Città di Torino.

Inclusione 6.0 è un progetto della Città di Torino finanziato dal Fondo per le Periferie Inclusive, avente come capofila CPD Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS in partenariato con Liberitutti scs, Weco Impresa sociale, associazione Hackability, Vol.To Volontariato Torino ETS e Fondazione Time2.

Obiettivo generale del progetto è contribuire alla creazione di una comunità locale attenta a far emergere i bisogni legati alla disabilità, orientare ai servizi e promuovere processi di progettazione partecipata per rispondere ai bisogni che non trovano risposte adeguate.





L’accesso alla mostra è gratuito e al termine del vernissage seguirà un rinfresco.