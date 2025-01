Cultura, sport e arte: torna la rassegna teatrale del Salotto del Sabato Sera

Al via sabato 25 gennaio la seconda edizione de “Il Salotto del Sabato Sera”, la rassegna teatrale organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “L’Araba Fenice Evergreen”, con sede a Torino in via Caselette 13d (a Lucento).

Contro la solitudine

L’evento si propone di promuovere l’inclusione sociale, favorire la creazione di nuove amicizie e contrastare la solitudine attraverso una serie di appuntamenti culturali, sportivi e di benessere. Gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito e al sabato sera ad eccezione per la serata conclusiva che si terrà domenica 2 giugno, si terranno fino a giugno 2025. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5. Prenotazione obbligatoria al numero 338.8706798.

“La scuola di Danza da Renè - spiega Renato Costanza, l’organizzatore -, è lieta di annunciare il ritorno di una iniziativa che è sempre volta a creare un punto di incontro dinamico e inclusivo della città”.

Il calendario