Gerla 1927 compra il Bar Dezzutto, punto di riferimento per Cit Turin

Gerla 1927 compra il bar Dezzutto, di via Duchessa Jolanda 23 a Torino. L'azienda sabauda ha infatti completato l'acquisizione del locale, punto di riferimento del quartiere Cit Turin.

La caffetteria Dezzutto, aperta nel 1958, è stata a lungo un luogo di ritrovo riconosciuto per la qualità della sua offerta e per una certa atmosfera sabuada. Questa operazione si inserisce in un percorso di importante espansione aziendale, cominciata tre anni fa con l'operazione con cui Gerla ha rilevato prima La Pista, iconico ristorante sul tetto del Lingotto, e poi Platti, locale storico d'Italia e simbolo della migliore caffetteria torinese.

Caffè Norman

Più recentemente c'è stata l'acquisizione del centralissimo Caffè Norman, locale talmente legato alla storia cittadina che qui nacque il Torino Calcio. "Il nostro obiettivo rimane lo stesso con cui Gerla è nato novant'anni fa", spiega Roberto Munnia, presidente di Gerla 1927. "Ovvero consolidare la nostra expertise nel settore dell'alta caffetteria, elemento che da sempre caratterizza questa città".