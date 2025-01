Zone rosse, Forza Italia: "Il Comune batte un colpo, ma senza un piano di riqualificazione sociale pochi risultati"

Il Senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente segretari provinciale e cittadino di Forza Italia e il responsabile del Dipartimento Sicurezza Raffaele Petrarulo commentano: "Il Comune batte un colpo sulla sicurezza peccato che lo faccia fuori tempo massimo lanciando peraltro un progetto a tempo determinato, una sperimentazione di appena 90 giorni, per fronteggiare una criminalità che si è lasciata che si rafforzasse per trent’anni grazie allo slogan che derubricava i problemi del crimine a Torino quale mera percezione sfalsata dei cittadini. Questo piano speriamo che dia un po’ di ossigeno in quei quartieri caldi messi in ginocchio dalla criminalità grazie al dispiegamento di forze armate. Sarà efficace se però non sarà organizzato come presidio fisso ma mobile e controllando capillarmente anche i tanti esercizi commerciali che commerciali non sono.