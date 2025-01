Universiadi, al Pala Vela un torinese nello short track: "Conosciamo questo ghiaccio" [VIDEO]

Alessandro Picchiarelli, 20 anni, è un giovane pattinatore di short track che ha partecipato ai Giochi Mondiali Universitari Invernali. Torinese di nascita, Alessandro milita nella A.S.D. Velocisti Ghiaccio Torino e conosce molto bene il Pala Vela, dove si sono tenute le gare di velocità negli ultimi tre giorni di Universiadi. "È un'esperienza piacevole - ha commentato - perché qua ci siamo cresciuti, è un ghiaccio che conosciamo abbastanza, anche se un'esperienza all'estero sarebbe stata coinvolgente e divertente".

La disciplina è stata dominata dalla Corea del Sud, che si è aggiudicata 17 delle 27 medaglie totali e lasciando un solo oro agli avversari, nell'ultima gara in programma - la 5000 km maschile a squadre - vinta dalla Cina. Picchiarelli ha corso i 1500 e i 1000m individuali, oltre ai 5000m maschili a squadre. Nelle categorie individuali è arrivato rispettivamente 25esimo e 13esimo, venendo eliminato al primo turno nei 1500 metri, mentre nei 1000 ha superato le prime due fasi ed è uscito per un soffio ai quarti di finale. Come squadra, l'Italia è stata eliminata al primo turno (direttamente le semifinali) per una penalità. "I miei 1500 metri ritengo siano andati non al meglio - ci ha raccontato Alessandro - ma comunque mi sono impegnato fino alla fine ed è un livello abbastanza alto, pieno di ragazzi che competono già a livelli mondiali".

Picchiarelli è iscritto al primo anno di ICT al Campus Einaudi, (Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie) e, come gli altri studenti-atleti di alto livello, è facilitato dal programma dual career. "Sicuramente non è facilissimo intraprendere una carriera del genere - ha spiegato - però se si vuole si può fare tutto. Bisognerà impegnarsi molto per conciliare studio e allenamenti però è una bella esperienza".