Lutto per il mondo delle imprese torinesi: è morto Alessandro Cherio, a lungo presidente dei costruttori edili

Lutto per il tessuto economico torinese: a 65 anni è infatti morto Alessandro Cherio, a lungo presidente di Ance Torino, la sigla che rappresenta il mondo delle costruzioni e dell'edilizia sotto la Mole. Da tempo combatteva contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.



Imprenditore di primo piano, ma soprattutto volto e voce di un settore come quello del mattone che, a Torino, ha sempre ricoperto un ruolo di primo piano. Alla guida di Ance aveva trascorso ben nove anni, prima di passare il testimone.



Carattere tenace e per nulla incline al compromesso, si è battuto con forza per la categoria. E ha abbracciato anche i temi della politica, per cui provava una grande passione spesso espressa anche tramite i suoi canali social. Gli stessi canali che trasmettevano un'altra delle sue grandi passioni: quella per i motori, rally soprattutto. Il Torino e la maglia granata erano l'altro suo grande amore sportivo, mai nascosto.