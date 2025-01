Bocce, carte ma anche il padel: la trasformazione dello storico impianto Nizza [FOTO]

E’ una delle bocciofile storiche di Torino e a breve rinascerà diventando un punto di riferimento per il territorio. Non solo per gli anziani, ma anche per i più giovani che potranno contare su grandi novità: come il padel. Parliamo dell’impianto sportivo “Nizza”, tra le vie Garessio e Ventimiglia (a cavallo tra i quartieri Lingotto e Nizza Millefonti). Proseguono, infatti, spediti i lavori di riqualificazione che già il prossimo mese porteranno qualche novità.





Nuova gestione

A gestire la struttura è Asd Sport 4 friends, capofila del progetto insieme a Masterclub Gym e New Country. L’obiettivo dei nuovi gestori, in un periodo storico in cui le bocciofile chiudono e diventano punti di degrado, è quello di diventare da esempio per chi volesse investire un domani su un impianto ai box. E a Torino, lo sappiamo, non ne mancano. “Siamo in una fase embrionale, abbiamo ripristinato in primis la sicurezza e stiamo cominciando con gli allestimenti interni - così Matteo Ruffin, responsabile di quello che sarà il centro “Masterclub via Ventimiglia” -. E’ stata messa in sicurezza la pavimentazione poi ci siamo concentrati sul rivestimento dei bagni, oltre a quello della cucina. Nuovi infissi e fotovoltaico chiudono il cerchio. I lavori, inteso come corpo principale, finiscono a fine febbraio. Mentre per la parte sportiva ancora non c’è una data. Speriamo di aprire a tutto tondo l’impianto per l’estate”.

Padel e non solo

Una vera e propria bocciofila 2.0 che manterrà, tuttavia, la storicità del luogo. Sarà dotata di due campi da bocce, in continuità con il passato. Ma assieme alle bocce e alle carte per gli anziani arriveranno tre campi da padel coperti. E un campo polivalente. I lavori vanno avanti spediti. “Sarà un luogo più confortevole per i residenti della terza età, rilanciato dopo 5 anni di abbandono. Gran parte della ristrutturazione verrà inaugurata per San Valentino - spiega Stefano Gnech, presidente di Asd Sport 4 Friends -. Ci sarà anche un bar ristorante e un doppio salone polivalente strutturato su piano -1 e piano terra. Più spogliatoi e docce”. Rimarrà inalterata l’anima del quartiere, coinvolgendo a 360 gradi tanto gli anziani quanto gli adulti. “Sarà una bella sfida” raccontano i due protagonisti.

Cambia il concetto

Una ristrutturazione del concetto di bocciofila, se consideriamo che in tutta Torino tantissimi bandi sono andati deserti e oggi diverse strutture sono chiuse e lasciate al degrado. Magari occupate da clochard. “Febbraio, incrociando le dita, sarà il mese in cui potremmo finalmente restituire alla fruibilità collettiva, gran parte della struttura sportiva, presidio di aggregazione e socialità nel quartiere di Nizza-Millefonti” così il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.