Green Deal, tra limiti e opportunità: a Torino l'assemlea provincia della Cia

Quale futuro con il green deal? E’ la domanda che si pone l’assemblea provinciale di Cia Agricoltori delle Alpi, convocata in seduta pubblica alle ore 10 di giovedì 6 febbraio nella sede dell’Istituto alberghiero Colombatto di Torino, in via Gorizia 7.

Ad introdurre il tema, tra limiti e opportunità per l’agricoltura, interverrà il presidente provinciale di Cia Agricoltori delle Alpi Stefano Rossotto, insieme al direttore provinciale Luigi Andreis.

Le due relazioni centrali saranno svolte da Davide Biagini, ricercatore del Dipartimento di Scienze agrarie forestali e alimentari (Disafa) dell’Università di Torino, che tratterà di “Allevamenti e Green Deal: verso un nuovo modo di produrre” e Monica Mezzalama, professore associato del Dipartimento di Scienze agrarie forestali e alimentari Agroinnova, Centro interdipartimentale per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, che parlerà di “Agrofarmaci e sostenibilità: antagonisti o alleati?”.

Seguirà il dibattito, con le conclusioni del presidente regionale di Cia Piemonte Gabriele Carenini.

Nella parte dell’assemblea riservata ai delegati, alle 9, verrà messa ai voti la proposta di modifica dello statuto dell’associazione, in linea con l’aggiornamento già approvato in sede regionale. La principale novità riguarda il ruolo del direttore, che diventa datore di lavoro, acquisendo anche la responsabilità della sicurezza sul lavoro.