Pinerolo: il nido delle cicogne è stato abbattuto in accordo con il Centro di Racconigi

Non è stato un incidente, ma una demolizione concordata con il Centro Cicogne di Racconigi. Il nido di Raul e Pina è stato deliberatamente cancellato oggi pomeriggio, perché troppo grosso e avrebbe rischiato di raffreddare le uova o mettere in pericolo la vita degli eventuali piccoli. Ad accogliere i due animali o altri nuovi, perché non è detto che gli attuali abitanti vogliano rifarsi una casa sul nuovo posatoio, sarà una piattaforma in legno, con rametti del vecchio nido.

“Sono molto sollevata dalla notizia, che la procedura sia stata concordata con il Centro Cicogne” esprime soddisfazione Simona Casadei, promotrice di una raccolta firme online per il salvataggio del nido degli animali, con 53.949 firmatari. Lei è una delle pinerolesi che è stata oggi con gli occhi al cielo per guardare lo spostamento del nido sulla ciminiera di via Brigata Cagliari. Molti sono rimasti sorpresi e indignati dal vedere cadere uno dei simboli di Pinerolo in terra e, benché di questa vicenda si sia parlato molto e si sia polemizzato tanto negli ultimi anni, non è mai stata spiegata pubblicamente nei dettagli l’operazione che oggi ha coinvolto quel simbolo e i suoi abitanti e su cui molte persone hanno posto gli occhi e il cuore.