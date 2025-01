Per l'estate 2026 torna il mercato di piazza Bengasi

La fine dei lavori del parcheggio multipiano di piazza Bengasi è prevista per la fine del 2026 ma il mercato potrà tornare sulla piazza già sei mesi prima, mentre si completeranno gli interventi nei piani interrati. A chiarirlo l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, nel corso della commissione Lavoro dove sono intervenuti i commercianti della piazza.

Le richieste dei negozianti

E’ stato proprio il presidente dell’Associazione "Piazza Bengasi in vetrina" ad aprire gli interventi denunciando come gli operatori commerciali della zona, dopo dieci anni di cantieri tra prolungamento della metro e Grattacielo della Regione, debbano ora patire i disagi di nuovi lavori.

Gli interventi hanno infatti inciso negativamente sull'attività economica dei negozianti: da qui la richiesta di prevedere, oltre agli sgravi su alcune tasse comunali, un ulteriore incentivo economico per gli operatori del commercio.

Il mercato

Dopo 12 anni di attesa i torinesi potranno tornare a passeggiare tra i banchi di piazza Bengasi per la primavera/estate 2026. Al di sopra del parcheggio la piazza sarà interamente riqualificata e tornerà ad accogliere i banchi del mercato attualmente riposizionati lungo via Onorato Vigliani.

In totale sono previsti 172 posti mercatali (31 banchi alimentari, 14 banchi battitori, 79 banchi extra-alimentari, 2 banchi fiori, 36 banchi ortofrutticoli, 2 banchi ittici, 8 banchi produttori), la maggior parte dei quali con una superficie di 30 metri quadrati.

La pavimentazione

Intorno all'ex Dazio verrà messa una pavimentazione in pietra di Luserna. Una in asfalto rosso colorato in pasta, invece, traccerà l’ideale asse della vecchia via Nizza attraversando la piazza da nord a sud. Nel 2025 partiranno i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato, dove saranno ricavati 639 posti auto, in parte da destinare agli abbonati alla metropolitana, in parte alla sosta a rotazione.