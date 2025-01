Il 31 gennaio torna Polis Policy. Tra i relatori l'ex presidente della Camera Violante

Il relatore chiamato ad approfondire l’argomento è Luciano Violante, Presidente Associazione Futuri Probabili, già Presidente della Camera dei Deputati. Introdurranno la discussione Giampiero Leo, Coordinatore della Commissione Cultura e Istruzione della Fondazione CRT, Vice Presidente del Comitato Diritti Umani e Civili della Regione Piemonte, e Giuseppina De Santis, Comitato Direttivo del Centro Einaudi, con la moderazione di Gian Paolo Zanetta, Direttore Generale dell’Ospedale Cottolengo. Per quanto riguarda l’Another Vision, durante la cena a buffet interverrà Grazia Del Treppo (Pola, 1941), autrice e testimone dell'esodo giuliano dalmata.

L’Associazione Difendiamo il Futuro organizza dal 2002 seminari, dibattiti e incontri di approfondimento su temi legati a quanto accade nella società italiana e piemontese. Il progetto attorno al quale ruotano le iniziative di Difendiamo il Futuro è Polis Policy, Accademia di Alta Formazione su argomenti di natura sociale, culturale e politica. Negli scorsi anni, tra i temi centrali, ci sono stati la pandemia e le conseguenze per lo stato sociale tra diritti, lavoro e integrazione. La scorsa edizione è stata dedicata alle “Sfide e opportunità per un’Italia in transizione”: si è parlato di immigrazione, democrazia, demografia e sostenibilità, grazie al contributo di relatori d’eccezione.