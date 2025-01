Si terranno sabato i funerali del comico e imitatore Vincenzo Amatulli

L’ultimo saluto al 50enne Vincenzo Amatulli, scomparso prematuramente il 24 gennaio, si terranno sabato 1° febbraio, alle 10, nella chiesa di San Domenico, di piazza Marconi a Pinerolo. L’uomo era molto conosciuto in città per la sua solarità e per l’amore per la comicità e le imitazioni, con cui cercava di strappare sempre un sorriso ai suoi interlocutori.