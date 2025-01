Metalmeccanici, il rinnovo non si sblocca. Protesta a Torino davanti all’Unione Industriali: “Pronti a fermare le fabbriche”

Anche Torino scende in piazza per fare pressione : il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici è fermo e chi, meglio del capoluogo piemontese, sa cosa vuol dire?

“ Facciamo presidio perché la trattativa nazionale non è ripresa e l’assemblea di ieri non ha prodotto una ricomposizione del tavolo. Siamo qui per chiedere che si adoperino per tornare a trattare sugli 11 punti che proponiamo ”, dice Rocco Cutri , segretario generale di Fim cisl Torino e Canavese .

Massima attenzione soprattutto sugli stipendi, ma non solo. “ Rischiamo di arretrare col salario, soprattutto alla luce dell’inflazione - aggiunge Luigi Paone , segretario generale Uilm Torino - Abbiamo chiesto orari ridotti per redistribuire tra tutti i lavoro, ma serve anche più sicurezza e lotta al precariato ”.

Edi Lazzi, segretario generale Fiom Cgil Torino, conclude: “Sono diverse decine di migliaia i lavoratori coinvolti in tutto il territorio di Torino e provincia. Bisogna chiudere in fretta. È un periodo complicato per tutti e non è tempo di conflitto sociale. Anche se siamo pronti”.

“Non ci fermeremo: a febbraio organizzeremo scioperi nelle fabbriche se non si convinceranno a concedere qualcosa. Se non rinnovano, l’economia basata sui consumi sarà colpita e potrebbe fermarsi, perché la gente smetterà di spendere. L’inflazione non si ferma”.