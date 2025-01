Usseglio si prepara a festeggiare la neve: torna la Festa con le Racchette

Nella giornata festiva sarà possibile raggiungere Usseglio con il bus navetta gratuito messo a disposizione dalla Città metropolitana di Torino, in partenza alle 8,30 allo stallo 12 davanti alla stazione di Porta Susa, con arrivo alla Casa del Fondo di Usseglio. Il bus navetta gratuito è stato istituito nell'ambito delle iniziative del Pums, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Torino. La partenza per il rientro a Porta Susa è fissata per le 17,30 alla Casa del Fondo. Dopo essersi iscritti alla camminata con le racchette da neve, è possibile prenotare il posto sulla navetta, inviando un’e-mail all’indirizzo prolocousseglio@gmail.com, indicando il proprio nome e cognome e un numero di telefono.

Il programma

Il programma della Festa sulla Neve con le Racchette prevede per sabato 8 febbraio a partire dalle 15,30 una serie di attività coinvolgenti per famiglie. Il ritrovo dei partecipanti avverrà alla Casa del Fondo, di fronte all’hotel Grand’Usseglio. I più piccoli potranno mascherarsi e partecipare a giochi pensati per stimolare la loro curiosità e il loro spirito di squadra. Nel tardo pomeriggio, sempre con il ritrovo dei partecipanti alla casa del fondo, è in programma una family-run al tramonto, una breve passeggiata con gadget fluorescenti e musica, da vivere insieme, immersi nella cornice delle montagne di Usseglio. La serata si concluderà con i balli tradizionali francoprovenzali proposti dal gruppo Li Barmenk e con un suggestivo falò propiziatorio.

Domenica 9

Domenica 9 febbraio alle 10,30 è in programma la camminata con le racchette da neve su un affascinante percorso di circa 6 km, accessibile e pensato per ogni tipo di partecipante, dalla famiglia al gruppo di amici. Lungo il percorso, saranno allestiti punti di ristoro per rinfrescarsi e godersi la meraviglia del paesaggio innevato. Tutte le strutture ricettive del territorio offriranno pacchetti soggiorno esclusivi per il weekend. Inoltre, i ristoranti locali proporranno menù speciali, creati appositamente per i partecipanti alla camminata, con piatti tipici che renderanno ancora più piacevole l’esperienza gastronomica dopo una giornata all'aria aperta. I partecipanti alla camminata con le racchette riceveranno in omaggio un pettorale a ricordo della manifestazione, prodotti tipici, alcuni gadget e un biglietto per la sottoscrizione a premi “Tenta la fortuna con le ciaspole”.