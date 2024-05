Via l'asfalto, nuovi alberi e area gioco per bimbi: prosegue la rivoluzione "verde" di via Stradella

Prosegue la sistemazione di via Stradella. Dopo l’inaugurazione lo scorso novembre del parcheggio riqualificato, ieri sera in Circoscrizione 5 l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ha presentato il progetto che riguarderà il tratto tra via Gramegna e via Cambiano: previsto inoltre un intervento anche nell’area verde adiacente.

Lavori al via nel 2025

“I lavori – spiega l’esponente della giunta - inizieranno a inizio 2025 e saranno finanziati con fondi Pon Metro Plus, per poco meno di un milione di euro. L’area diventerà più vivibile e più verde, come il tratto concluso da poco”.

Via l'asfalto e nuove piante

Nello specifico il progetto prevede la rimozione dell’asfalto attualmente presente, che verrà sostituito con una pavimentazione capace di riflettere i raggi del sole e drenare le piogge. Verranno poi piantumati nuovi alberi e/o arbusti per creare ombra, così come la creazione di un’area gioco, con l’installazione di panchine e bidoncini.

La linea 12

L’intervento prevede la sistemazione del percorso pedonale e di quello ciclabile. In questa zona di Torino nord è previsto poi il passaggio della futura linea 12 tram, che collegherà corso Grosseto e l’Allianz Stadium, con il centro del capoluogo piemontese.

“Gli obiettivi che ci poniamo – conclude Foglietta - sono contrastare il fenomeno dell’isola di calore, abbassando la temperatura delle superfici, creare aree ombreggiate, e migliorare la gestione delle acque meteoriche per far fronte agli eventi di precipitazione intensa”.

"Con questo progetto andiamo al ultimare la rigenerazione del ultimo tratto di via Stradella cominciato già l’anno passato. L’unica nostra preoccupazione rimane la sicurezza che sarà un tema da affrontare sicuramente in altre sedi. Per ora siamo contenti che l’assessorato competente abbia sempre un occhio di riguardo per il nostro territorio", ha spiegato Bruno Francavilla.