I Lions dalla parte delle famiglie in difficoltà: quasi 5 mila euro per il Centro Diagnosi HPL di Torino

Lions per le famiglie in difficoltà: quasi 5 mila euro per il Centro Diagnosi HPL

Oggi, venerdì 31 gennaio alle ore 11 presso l’ Educatorio della Provvidenza di Torino (corso Trento, 13), i Lions International del Distretto 108ia1 hanno consegnato al Centro Diagnosi HPL di Torino la somma di 4860 euro raccolti grazie alla generosità dei soci dell’Organizzazione Internazionale e dei loro amici che, con la partecipazione allo spettacolo “Puccini Dance Circus Opera” portato in scena lo scorso dicembre al Teatro Colosseo di Torino d al Cirko Vertigo diretto da Paolo Stratta , hanno contribuito al progetto stesso.

I Lions affiancano le famiglie per superare gli ostacoli derivanti dalle difficoltà di apprendimento realizzando pienamente il motto “Dove c’è un bisogno c’è un Lions”.

Il Centro HPL mette a disposizione interventi psicologici, pedagogici, logopedici e psicomotori per dare supporto a famiglie di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che presentano diffico ltà legate alle funzioni esecutive e cognitive.

“ Un progetto unico per il nostro territorio che ci consente di dare un futuro a ragazzi che altrimenti avrebbero difficoltà ad inserirsi in una società sempre più selettiva” dichiara Giovanna Sereni, Primo Vice Governatore de l Dis tretto Lions 108ia1.

«Il servizio del Centro HPL, dedicato a diagnosi dei disturbi del neurosviluppo ed a percorsi specialistici personalizzati nasce innanzitutto come alleanza fra Terzo Settore e servizi pubblici, con una forte volontà di collaborazione con l'ASL per supportare le famiglie, soprattutto quelle che affrontano situazioni di fragilità socio-economica, al fine di fornire una risposta concreta e un accompagnamento attivo, che prevede interventi diretti a favore di minori e famiglie, contribuendo a rendere il percorso verso la comprensione della situazione dei propri figli e l'intervento più accessibile e integrato» – dichiara Giovanni Ferrero, direttore della CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà.

IL CENTRO HPL

Il Centro HPL - Diagnosi e Percorsi specialistici personalizzati per l’età evolutivapresso l’Educatorio della Provvidenza che si trova in C.so Trento 13 pone al centro i percorsi di valutazione e supporto per minori con sospetti disturbi del neurosviluppo (come difficoltà di apprendimento, disturbi dell’attenzione o del linguaggio...). Il Centro Diagnosi HPL vuole sperimentare un nuovo modello di servizio integrato rivolto alle famiglie, garantendo una valutazione del funzionamento neuropsicologico tempestiva e accessibile, grazie ad un particolare sostegno per chi si trova in condizioni socio-economiche svantaggiate, e un affiancamento post diagnostico per facilitare l’accesso ai servizi e sostenere le genitorialità dei bambini e delle bambine che al Centro afferiscono.