Club Silencio torna per Un Notte al Museo del Risorgimento

Durante questo straordinario appuntamento serale sarà possibile visitare la collezione permanente dell’unico Museo del Risorgimento in Italia ad aver ottenuto il titolo di "nazionale"; i suoi oltre 2000 reperti e i ciceroni disposti lungo il percorso condurranno il pubblico in un viaggio attraverso la storia dell’Italia fino alla sua unit

Saranno aperte alla visita anche la nuova mostra temporanea “Rileggere il Risorgimento. Torino / Italia: 1884-2024” e, in via del tutto eccezionale, la Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino, unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con le costituzioni del 1848. Tra i curatori della mostra temporanea; il direttore del museo, Alessandro Bollo, che alle 19.15 guiderà il pubblico in una esclusiva visita alla scoperta dell’esposizione volta a celebrare il 140 anniversario del primo allestimento del museo.