I mille volti della danza si mettono assieme per ‘Pinerolo Danza & Friends’

Pinerolo promette un viaggio coreutico tra stili e solidarietà mettendo in scena lo spettacolo ‘Pinerolo Danza & Friends’.

L’evento si svolgerà al Teatro Sociale, domenica 2 febbraio, alle 17. Si tratta di un vero e proprio festival di danza che coinvolgerà più di 220 ballerini provenienti dalle 8 scuole di danza pinerolesi: Centro Danza Pinerolo, La Rosa dei Venti Pinerolo, Passi Degni di Nota Dance Studio, Rasha Oriental Soul Academy, Sdb Francesco Passero, Scuola Comunale di Danza Pinerolo, Sportica Pinerolo e Week Dance Studio Sd Pinerolo.

“Tutto è cominciato come una piccola sfida lanciata dal direttore di Week Dance Studio Sd Pinerolo, Enrico Bia – racconta Bruna Destefanis, assessora allo Sport –, ma quello che ne è seguito è qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: una rassegna di danza unica nel suo genere, che coinvolgerà l’intera comunità del Pinerolese e non solo. Il palcoscenico si trasformerà in un caleidoscopio di emozioni, dove ogni esibizione racconterà la magia del movimento attraverso stili che spaziano dalla danza classica alla contemporanea, dal ballo latino americano all'hip hop, fino alla danza orientale”.

Questo appuntamento, quindi, promette di essere molto più di una semplice rassegna. ‘Pinerolo Danza & Friends’ segna una grande unione tra le realtà locali del territorio, con il patrocinio del Comune, e un obiettivo condiviso: valorizzare e promuovere la danza pinerolese, sottolineando le numerose opportunità formative e artistiche che il territorio offre.

Oltre alle esibizioni degli studenti, la kermesse presenterà più di 50 performance, che vedranno sul palco anche gruppi ospiti di diverse realtà artistiche.

Un momento particolarmente atteso sarà l'esibizione dei ballerini professionisti Sasha Riva e Simone Repele, reduci da importanti esperienze televisive e internazionali, tra cui il celebre palco dell’Arena di Verona e i galà del rinomato impresario europeo Daniele Cipriani.

‘Pinerolo Danza & Friends’ avrà anche un risvolto benefico: i fondi raccolti dalle quote di iscrizione dei ballerini saranno infatti devoluti all’associazione ‘SvoltaDonna’, che gestisce il Centro Antiviolenza di Pinerolo, vicino alle donne vittime di violenza.

L’ingresso al pubblico è aperto dalle 16,30 e il biglietto si può comprare dalle rispettive scuole di danza, o a questo link. Il costo è 10 euro.