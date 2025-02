"L’arte della nuova generazione", la call aperta ai giovani talenti

Sarà inaugurata il prossimo 2 Febbraio, alle ore 15, presso gli spazi espositivi dell’Associazione Culturale DNA, in via Chanoux 12 a Torino, la mostra "L’arte della nuova generazione”.

L’esposizione rappresenta un'opportunità unica per esplorare e sostenere i giovani linguaggi contemporanei e gli artisti visivi emergenti, offrendo uno sguardo fresco e innovativo sul panorama artistico attuale. S tratta di una open call dedicata agli artisti under 30 e alla creatività giovanile che l’associazione DNA ha voluto aprire a tutti gli artisti del territorio. Uno strumento per conoscere la loro visione e ricevere proposte nell’ambito delle discipline artistiche visive e performative.