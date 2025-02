Completamento della galleria paramassi, tre mesi di limitazioni per il cantiere

Per consentire il completamento della galleria paramassi sulla strada provinciale 1 delle Valli di Lanzo 1 dal km 36+300 al km 36+900, da lunedì 3 febbraio a mercoledì 30 aprile saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari, il divieto di sorpasso e sosta in entrambi i sensi di marcia. Sarà possibile l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, nei giorni feriali dalle 8.30 alle 17.30 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

È in programma la sospensione della circolazione per tutti i veicoli lungo la variante 1 della strada provinciale 21 di San Carlo-collegamento Front, tra il km 1+500 e il Km 3+500, da sabato 1 a venerdì 28 febbraio e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori. Il percorso alternativo è segnalato in loco. La chiusura al traffico consentirà la manutenzione dei fossi lungo la variante 1 della Provinciale 21 e il taglio di alberi in precarie condizioni di stabilità, presenti nel tratto in discesa verso Front tra il km 3 e il km 3+500.

Nello stesso tratto è in programma la sistemazione delle protezioni marginali e quindi, considerata la limitata larghezza utile della strada, per poter effettuare in sicurezza le attività, occorre sospendere temporaneamente la circolazione stradale per tutti i veicoli.