L'estate, questa sconosciuta: a Torino ancora giorni di pioggia e temperature basse

Ancora niente estate, per Torino e provincia. Una bassa pressione sul Tirreno resterà stazionaria per qualche giorno, trasportando piogge e rovesci sparsi sulle nostre regioni da oriente e mantenendo un clima più autunnale che estivo. Temperature sotto la media. Miglioramento a partire da giovedì.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a martedì cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse anche intense e in tanti casi anche in forma di rovesci o temporali.

Mercoledì 26 giugno il minimo di bassa pressione si sposterà verso est lasciando ancora un po' di instabilità per lo più nelle ore pomeridiane sui rilievi e nuvolosità in diminuzione sulle pianure. Temperature in rialzo con massime fino 27/28 °C, minime stazionarie o in lieve aumento. Venti assenti o deboli variabili, possibili raffiche forti nei temporali sulle zone alpine.