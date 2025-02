Rivarolo, spostamento del mercato di Campagna Amica

Il mercato contadino dei produttori di Campagna Amica di Rivarolo si sposta dal viale di Corso Indipendenza agli spazi di Via San Francesco 19, di fronte alle scuole elementari. Il trasferimento si è reso necessario per i lavori di risistemazione delle alberate di corso Indipendenza.

Intanto, Coldiretti Torino, attraverso l’associazione Agrimercato, e il Comune di Rivarolo hanno rinnovato l’accordo per lo svolgimento dello stesso mercato dei produttori di Campagna Amica. Il mercato è garantito per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2028.

Il mercato contadino si tiene tutti i venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 19 e offre molti alimentari che fanno parte della comune spesa settimanale. I banchi sono gestiti dalle aziende agricole che, in questo modo, portano i propri prodotti in vendita diretta senza conferire a grossisti e grande distribuzione.

«Il mercato di Campagna Amica - osserva l’assessore al commercio e agricoltura di Rivarolo Sandra Ponchia, assessore alle attività commerciali di Rivarolo - completa l’offerta commerciale della nostra città come spazio dedicato esclusivamente alla filiera corta. La nuova area mercatale proprio di fronte alle scuole permetterà ai genitori di potere acquistare i prodotti contadini in attesa dell’uscita dei figli da scuola. La ragione dell’orario pomeridiano del mercato, è, infatti, anche dettata dalla volontà di adattarsi alle esigenze dei cittadini che con questo mercato hanno prodotti freschissimi raccolti o prodotti al mattino e venduti il pomeriggio in orario comodo per chi lavora».

«I cittadini -aggiunge l’assessore - apprezzano molto questo mercato che mette in relazione i consumatori e i produttori locali. Inoltre, l’agricoltura è una parte fondamentale della nostra economia e della nostra vita sociale. La presenza di questo mercato aiuta i nostri cittadini a ad avvicinarsi al rapporto con le aziende agricole e alla cultura del chilometro zero».

Per Campagna Amica Torino anche il mercato di Rivarolo ha un’importanza strategica. «Ci permette di intercettare – sottolinea il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - quei consumatori che non vogliono dipendere soltanto dalla grande distribuzione per le proprie scelte alimentari. In questo territorio esiste una forte sensibilità verso i temi dell’accesso al cibo naturale per tutti i cittadini e il mercato dei nostri produttori è il luogo ideale non solo per fare la spesa di prodotti di alta qualità ma anche per comprendere meglio le tecniche di coltivazione, allevamento e trasformazione ascoltando chi produce. Possiamo dire che il mercato di Campagna Amica è anche un luogo dove viene soddisfatto il bisogno di consapevolezza alimentare».