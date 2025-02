Scuola, la Cisl Torino Canavese conferma Simona Sacchero al vertice

Alla guida della Cisl Scuola territoriale da circa tre anni, Sacchero, classe 1962, originaria di Ivrea, è una insegnante che ha scelto di impegnarsi nel sindacato nel 2010. Tre anni dopo, nel 2013, entra a far parte della segreteria territoriale e da allora svolge l’attività sindacale a tempo pieno. Al congresso del 2021 viene eletta per la prima volta segretaria generale della Cisl Scuola Torino-Canavese che oggi conta 7860 iscritti, con una crescita dell’11% (+789 tesserati) rispetto a un anno fa e del 20% negli ultimi tre anni di mandato congressuale.

“Essere il sindacato più rappresentativo della scuola in una area metropolitana come quella di Torino – ha dichiarato la segretaria generale della Cisl Scuola Torino-Canavese, Simona Sacchero – è una sfida altissima. La presenza capillare sul territorio, la nostra azione sindacale molto pragmatica, la consolidata unità interna, l’esperienza maturata in questi anni dall’attuale gruppo dirigente e i risultati conseguiti nell'ultimo mandato, mi fanno dire che siamo pronti a proseguire il cammino intrapreso, anche per affrontare al meglio l'imminente appuntamento elettorale delle rsu di metà aprile 2025".